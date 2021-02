Et vaccinestudie fra AstraZeneca med personer over 65 år, kan blive nøglen til godkendelse, siger Senderovitz.

Et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at coronavaccinen fra Astrazeneca også bliver givet til personer over 65 år.I Danmark er den foreløbig dog kun blevet godkendt til...