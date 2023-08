Politik Mette Frederiksen: “Ytringsfriheden er altså ikke uden rammer”

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at et nyt juridisk værktøj til at stoppe koranafbrændinger er et knæfald for de lande, der har lagt pres på Danmark. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Et demokrati har brug for spilleregler, og nu har vi brug for en mere, siger statsministeren