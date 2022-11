Politik Straffen udeblev i Nordjylland. Er det lykkedes Mette Frederiksen at lægge minksagen bag sig?

I minkbyen Gjøl ser de ud til at have tilgivet Mette Frederiksen for minksagen. Samtidig smuldrer flertal bag advokatundersøgelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde tårer i øjnene, da hun i november 2020 var på besøg hos minkavler Peter Hindbo i Jordrup, hvor hun samtidig gav den første undskyldning for de tumultariske uger omkring nedslagtningen af mink. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix