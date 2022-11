Politik Messerschmidt skød tilbage på gammel allieret: Efterlignede hans stemme i retten

Messerschmidt hævder i retten, at det ikke var hans egen idé at afholde et EU-seminar på DF’s sommergruppemøde i 2015

Fredag afgav Morten Messerschmidt (DF) sin vidneforklaring i Meld- og Feld-sagen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix