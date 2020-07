Antallet af tvangsopløste IVS'er steg med 40 pct. sidste år, og frem mod 15. april næste år står yderligere 36.000 selskaber til at omdannes

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Næste år er det helt slut med selskabsformen IVS – også kendt som enkroneselskaber. Men allerede nu tegner der sig et billede af, at landets skifteretter og kuratorer er i gang med et større oprydn...