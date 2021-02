Den tidligere statsminister tog ordet i Folketinget forud for vedtagelsen af en rigsretssag mod hans tidligere udlændingeminister

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Forud for den ventede beslutning om en rigsretssag mod Inger Støjberg tog bl.a. tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (UP) tirsdag ordet på Folketingets talerstol.Her fastholdt han, at det e...