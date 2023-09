Politik Aftale om CO2-lagring på plads – værdi: 26,8 mia. kr.

Et bredt flertal har indgået en aftale om fangst af CO2. Det skal primært opbevares frem for at bruges

Klimaminister Lars Aagaard (M) har landet en aftale om fangst af CO2 – en aftale der ligger tæt på regeringens eget udspil, siger han. Arkivfoto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix