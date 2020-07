Kanye West vil hente inspiration fra det fiktive land Wakanda fra storfilmen Black Panther: Her er den mulige præsidentkandidats visioner

På USA's uafhængighedsdag 4. juli satte rapper og modemogul Kanye West internettet i selvsving, da han på Twitter meddelte sit kandidatur til præsidentvalget 2020.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

30 dage. Så lang tid tog det Kanye West at tage den endelige beslutning om at melde sig til kapløbet om pladsen i Det Ovale Kontor. Han har misset tidsfristen for tilmelding til valget i adskillige...