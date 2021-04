Konfirmationerne er rykket, og ingen har brug for et festtelt i haven: “Det er første gang i 33 år, at jeg kan holde fri i bededagsferien”

Bededagsferien plejer at være nogle af de travleste dage, når det kommer til udlejning af festtelte, men dette år er ligesom sidste år en undtagelse. Danskerne planlægger ingen fester trods den lange genåbningsplan

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bededagsferien er for mange lig med stor fest, hvor venner og familier samles for at fejre årets konfirmander i forårets friske vejr. Gerne i haven med festtelt.Men i år er konfirmationerne igen ra...