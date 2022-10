Politik De stormer frem i målingerne. Men hvem hiver Løkke med sig ind på Borgen?

Moderaterne står ifølge meningsmålinger til et forrygende valg med op mod 20 nyvalgte ansigter på Christiansborg. Ud over formand Lars Løkke Rasmussen er der dog tale om en farverig flok af potentielt nye folketingsmedlemmer. Børsen tegner et lille portræt af kandidaterne

Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen står til at få overraskende mange mandater i Folketinget. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix