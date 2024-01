Politik Frederiksen: Kronprinsen bliver en god og stærk konge

Statsministeren opfordrer til at vise samme hengivenhed over for den nye kongefamilie

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder kronprinsen en mand med et særligt nærvær. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix