Søndagen har budt på hele to krisemøder ovenpå krænkelsessager i politiske partier.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Frank Jensen (S) har søndag aften fået vist tilliden fra sit bagland til at fortsætte efter et krisemøde om en lang række sager, hvor han skulle have krænket kvinder. "Jeg har været en krænker," er...