Julefreden er i øjeblikket spoleret af en ny variant af coronavirus, der har spredt sig hastigt i England. Men hvor bekymrede skal vi være for den?

Covid-19 er muteret til en ny variant, der har bredt sig hastigt i London og fået flere europæiske lande til at sætte en stopper for al flytrafik til Storbritannien for at begrænse smitten. Her får...