Politik EU vil indføre lov om maksimale betalingsfrister på 30 dage

EU-Kommissionen vil dårlige betalere blandt virksomheder til livs og foreslår bl.a. at sætte loft over betalingsfrister for alle i Europa. Forslaget møder kritik fra Dansk Erhverv og Dansk Industri, mens ekspert roser forslag om automatiske renter ved forsinket betaling

For mange små og mellemstore virksomheder må som leverandører acceptere uretfærdige betalingsbetingelser i aftaler med store kunder, lyder det fra EU-Kommissionen i et nyt udspil. Illustration: Michaël Dorbec