Politik Energistyrelsen skærper tonen inden vinteren: Forbered jer på to timers strømafbrydelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvor der vil blive slukket for strømmen, hvis det redskab tages i brug. Derfor opfordrer Energistyrelsen alle til at forberede sig

Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen, opfordrer alle virksomheder og borgere til at forberede sig på, at strømmen kan blive afbrudt i op til to timer. Foto: Magnus Møller