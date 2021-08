Flyet er fløjet fra Tbilisi torsdag aften og lander i København kort før klokken 23

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Udenrigsministeriet bekræfter, at et endnu et fly med evakuerede er på vej til Danmark.Ifølge flyovervågningstjenesten Flightradar24 lander flyet i Københavns Lufthavn kort før klokken 23.Udenrigsm...