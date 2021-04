Efter planen hæves forsamlingsloftet indendørs til 25 personer og udendørs til 75 pr. 6. maj

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ser gerne, at genåbningsplanen rykkes frem.Det betyder konkret, at fase 4 af den yderligere genåbning af samfundet skal begynde 6. maj i stedet for 21. maj.Det...