Eksskatteminister og nuværende V-gruppeformand Karsten Lauritzen erkender upassende opførsel over for kvinder.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at det er godt, at Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, har erkendt, at han har opført sig upassende over for kvinder.Det gør Lauritzen i lørdagen...