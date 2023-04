Politik Dansk Industri vil have mål om 1000 iværksættervirksomheder med vækst

Forud for at regeringen ventes at præsentere en iværksætterstrategi, præsenterer Dansk Industri 14 forslag. En flad skat er blandt ønskerne

Sine Linderstrøm er chef for iværksætteri samt smv-området i DI. Hun efterlyser større armbevægelser i regeringen på iværksætterområdet. Foto: Arthur Cammelbeeck, Ritzau/Scanpix Foto: Ritzau Scanpix