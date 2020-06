Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Virksomheder, der henter turister til landet, styrer mod bølge af konkurser. Statslig støtte skal sikre overlevelse, mener Dansk Erhverv

“Det er alt sammen dødt. Der sker intet, og der kommer ikke til at ske noget før næste år. Hvis vi ikke får nogen direkte hjælpepakker, så drejer vi nøglen om. Det er totalt umuligt for mig at komm...