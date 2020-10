Restauranterne skal frem til 31. oktober fortsat lukke kl. 22.00 og leve under krav om mundbind. Det oplyser sundhedsministeren på et pressemøde i dag

Restauranterne og danskerne må leve under de nationale coronaregler et stykke tid endnu. På et pressemøde i dag forlænger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) de gældende restriktioner frem til den...