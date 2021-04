Det er tvivlsomt, om evt. dansk produktion af coronavaccine kan sættes i gang, inden kapaciteten alligevel er der

En vaccineproduktion inden for de danske grænser er ikke utænkelig, men det er meget optimistisk at tro, at den kan være klar i 2022, sådan som statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker. Det vurde...