Erstatningen til minakvlere er efter månedlange forhandlinger blevet for stor for flere partier, mens regeringen, Venstre, SF, Radikale og LA står bag aftale

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 21:53Landets nu tidligere minkejere kan se frem til et beløb på mellem 15,5 og 19 mia. kr. fra staten.Det står klart, efter at et flertal i Folketinget mandag er nået frem til en afta...