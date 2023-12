Få seks investorers bedste bud på aktiekøb i det nye år

Positive afkast venter forude i det nye år. Det er seks topinvestorer enige om i nytårsudgaven af Børsen Investor Podcast, hvor du får deres bud på de bedste aktiekøb til 2024.

Nina Movin, der styrer en formue på 1 mia kr. for Otto Mønsteds Fond, er oppe med et overskud på 20 pct. i år og er klar på nye muligheder i markedet:

“Jeg har kig på Ambu, den ser fornuftig ud, og selskabet har en dygtig topchef i Britt Meelby,” siger Nina Movin, der også går efter cyber security.

Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning er også klar på stockpicking i det nye år.

“Jeg synes, den nye Novonesis ser spændende ud,” siger han i podcasten med henvisning til, at Novozymes og Chr. Hansen nu slås sammen til et selskab under det nye navn.

Hele det faste aktieteam i Børsen Investor Podcast er samlet til den særlige nytårsudgave. Fra venstre er det vært Tina Riising, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning Lars Hytting, adm. direktør i Otto Mønsted Nina Movin, privatinvestor Peter Bækgaard, investorredaktør Simon Kirketerp, investor Ole Søeberg, investeringschef i F&I Johnny Madsen samt Jesper Langmack, de er direktør i Polaris Flexible Capital. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

I et brag af en nytårsudgave deltager hele det faste aktieteam fra podcasten, og det bliver også tid til at fejre gevinsten på All Star-porteføljen, og investor Ole Søeberg er generøs med Simcorp-champagne. Hør, hvad det går ud på i podcasten, hvor Ole Søeberg også løfter sin interesse for to særlige aktier.

Jesper Langmack, direktør i Polaris Flexible, har kig på selskaber i small-midcap segmentet og ser muligheder for afkast på 10-15 pct., og privatinvestor og tidl. børshaj på Wall Street, Peter Bækgaard, lurer på Pandora.

Johnny Madsen, investeringschef i Formue og Investeringspleje, er ny investor ombord i podcasten, og en aktie er fortsat hans favorit:

“Novo. Den har jeg i år, og den har jeg også næste år,” siger han.

Lyt med, og hør alle de konkrete bud fra de seks erfarne investorer i denne eksklusive nytårsudgave af Børsens Investor Podcast.

Lyt afsnittet her:

Apple-podcast

Spotify

Værter: Tina Riising, journalist, & Simon Kirketerp, investorredaktør.

Teknik: Arjuna Sørensen