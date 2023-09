15. sep. 2023 KL. 06.00 Gem til senere

Da den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers krakkede for præcis 15 år siden, antændte det for alvor finanskrisen. På baggrund af samtaler med centrale danske aktører kan Børsen nu beskrive, hvordan finanskrisen hærgede i Danmark, hvor tæt Danske Bank var på at falde med Lehman Brothers ud over afgrunden, og hvordan en spektakulær redning kom i stand