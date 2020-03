Eksklusivt for kunder

Meget har ændret sig, siden coronakrisen ramte Danmark, og det er en god idé at give privatøkonomien et tjek. Her er tre eksperters bud på, hvordan du sikrer dig i en usikker tid

For en måned siden ledte privatinvestorer med lys og lygte efter afkast i et dyrt marked, boligejerne nød godt af rekordlave renter, og der var gang i hussalget. Coronakrisen har vendt op og ned på...