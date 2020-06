Lundbeckfonden og topchef Lene Skole forvalter 60 mia. kr. og udnytter til fulde, at man ikke skal stå til regnskab over for investorer hver tredje måned. Det giver muligheder for at investere langsigtet og være mere risikovillig end de fleste. Men når en global megakrise som coronapandemien rammer, er selv en rig fond udfordret

Det første sommerferiejob. De første egne optjente penge. Alle teenageveninderne og Lene Skole var klar til at indtage et hotel i Nord­jylland. De skulle servere, og Lene Skole mødte engageret og f...