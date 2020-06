ABG-chefens vildeste lottokupon: “ISS er et sats. Der er noget potentiale i aktien, men samtidig er der desværre også nogle alvorlige udfordringer”

Investorerne har set sig sure på ISS-aktien, og det er ifølge partner og salgschef i ABG Sundal Collier, Morten Raunholt Eismark helt berettiget, for det er svært at tåle så mange overraskelser, som ISS har budt på de seneste år. Men der er potentiale, og han mener, at aktien kan outperforme markedet, og vil særligt holde øje med den de næste to-fire kvartaler.

