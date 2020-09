Bestyrelsesdronningens fagre nye verden: Ikea og Volvo satser på teknologi og grøn omstilling i en brydningstid

Med bestyrelsesposter i Ikea og Volvo har Lone Fønss Schrøder fingeren på pulsen hos to af Skandinaviens største selskaber, der begge er under pres udefra. Nu er hun også i spidsen for Lars Seier Christensens kryptosats, hvor hun med sine erfaringer fra Saxo Bank og Credit Suisse vil revolutionere finanssektoren. Kom tæt på tre sektorer under omvæltning.

Penge Eksklusivt for kunder