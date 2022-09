Debat | Det, Danmark gør for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, er for lidt og for dårligt

Det kræver en bevidst indsats at tiltrække den kvalificerede, internationale arbejdskraft til Danmark, som vi i så høj grad har brug for

På trods af usikkerhed og inflation efterspørger danske virksomheder fortsat i høj grad kvalificeret arbejdskraft. Det viste Dansk Industris undersøgelse blandt 8.000 danske virksomheder, som blev offentliggjort i tirsdags. Over 50 pct. af virksomhederne svarede, at mangel på arbejdskraft bør være politikernes hovedprioritet, og det gælder såvel nationalt i Folketinget som lokalt i kommunerne.

Der er mange greb til at sikre flere medarbejdere; uddannelse, opkvalificering, skatteincitamenter og så videre. Og sådanne tiltag skal naturligvis prioriteres.

Men uanset hvad, så kommer vi ikke udenom, at international arbejdskraft også er en del af løsningen. I en tid, hvor ledigheden ligger på omkring 2,5 pct. på landsplan, er der simpelthen grænser for, hvor meget mere arbejdskraft, man kan trække ud befolkningen.

Og udover det lave antal ledige i Danmark er der mange andre gode grunde til at prioritere indsatsen for at tiltrække kvalificeret international arbejdskraft.

Eftertragtede arbejdere

I dag er cirka hver tiende medarbejder i Danmark fra udlandet. Og virksomhederne er glade for de kvalificerede medarbejdere med internationale kompetencer. De bidrager og tilfører nye perspektiver og udsyn, som kommer blandt andet innovation og eksport til gavn.

Men de dygtige, kvalificerede medarbejdere kommer ikke til Danmark af sig selv. Ofte kender de slet ikke vores lille land - eller tænker det slet ikke som en mulig karrieredestination.

Samtidig har vi enorme problemer med at fastholde de dygtige udenlandske studerende, som tager deres uddannelse her. Kun hver tredje har job i Danmark to år efter endt studie.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det.

“ Vi mangler nok at tage et opgør med fastlåste politiske positioner og for alvor tage stilling til, hvad vi vil med international arbejdskraft her i landet

I Copenhagen Capacity har vi otte års erfaring i at tiltrække internationale medarbejdere til danske virksomheder og sikre fastholdelse af internationale studerende her.

Vi arbejder sammen med stærke aktører i hele landet i Talent til Danmark-partnerskabet og har en stærk succesrate med at tiltrække og fastholde højtuddannet og faglært arbejdskraft til Danmark.

Men vi kan gøre meget mere. Det kræver dog en ambitiøs, langsigtet indsats. I dag er hele indsatsen næsten udelukkende finansieret af projektmidler fra blandt andet EU's Socialfond, som har et kortvarigt sigte.

Der er behov for et længere sigte og en strategisk indsats for at tiltrække og fastholde de dygtige kompetencer her i landet.

International arbejdskraft

Alt for ofte strander diskussionerne om udenlandsk arbejdskraft i en debat om udlændingepolitik, og løsningerne reduceres til at handle om beløbsgrænser og sagsbehandlingstider.

De er også vigtige. Men vi mangler nok at tage et opgør med fastlåste politiske positioner og for alvor tage stilling til, hvad vi vil med international arbejdskraft her i landet.

Hvis vi vil have, at danske virksomheder skal kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere og derved kunne levere fremtidens løsninger, også inden for blandt andet den grønne omstilling og sundhedsløsninger, så kræver det en større indsats.

En forstærket indsats for at tiltrække medarbejdere til landet, i alt fra internationale brandingkampagner, matchmaking, onboarding-programmer, træning af virksomheder til modtagelse og fastholdelse, bedre integration og danskundervisning - samt udbud af engelsksprogede uddannelser og stærkere indsats for at fastholde de studerende efter endt uddannelse.

Det, vi gør i dag, er for lidt og for uambitiøst. Men heldigvis er potentialet stort, og det bedste er, at business casen er god.

Det er nemlig en rigtig god forretning for Danmark at tiltrække udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft. En højtuddannet udlænding bidrager gennemsnitligt med 140.000 kroner netto om året.

Så lad os gøre mere sammen. Men det starter med, at politikerne også tør tage teten op.

Der bør fra politisk side prioriteres at iværksætte en talentstrategi.

En strategi for, hvordan vi tiltrækker og fastholder talent, så vi sikrer, at alle vi aktører arbejder for det samme.

Og så bør man simpelthen sætte midler af til en langsigtet indsats, så arbejdet ikke begrænser sig til kortsigtede projekter, som er gode i sig selv, men slet ikke har omfanget til at løse den massive mangel på arbejdskraft, virksomhederne oplever i øjeblikket.