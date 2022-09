Debat | Dan Jørgensen: En grøn luftfart handler ikke om at forbyde folk at flyve, men om at gøre det grønt at flyve

Det er helt bevidst, at regeringen foreslår en flyafgift på “kun” 13 kr. For vi skal investere i grønt brændsel – ikke afskrække passagerer

Luftfarten er en livsnerve i vores samfund. Den åbner døren til verden. Den binder Danmark sammen, og den er afgørende for erhvervsliv og turisme. Men flytransport belaster også klimaet i en grad, vi ikke kan acceptere. Det må og skal vi gøre noget ved, og jeg tror, at Danmark kan spille en vigtig rolle i omstillingen af luftfarten.

Vi kan gå forrest og vise, at vi kan få helt grønne fly på vingerne – og vi kan inspirere andre til at gøre det samme. Derfor er regeringen kommet med et udspil, der betyder, at Danmark i 2025 kan få den første helt grønne flyrute i Danmark. Og at al indenrigsflyvning i Danmark kan være grøn fra 2030. Det betyder konkret, at flyene skal flyve 100 pct. på grønt brændstof.

Danmark er et lille land, og udspillet om en grøn luftfart kommer ikke isoleret til at redde klimaet. Men flytransporten er globalt et kæmpe klimaproblem, og det skal vi gøre noget ved.

Skal det ske, er det nødvendigt, at nogen går forrest. At nogen viser vejen og skaber markedet og incitamenterne for at udvikle teknologi, der gør det muligt at flyve grønt. Det gør Danmark nu.

Fremtidens brændstoffer

Vi er godt forberedte på opgaven. I de senere år har vi indgået en række politiske aftaler, der gør det realistisk, at det kan lade sig gøre. Vi satser massivt på udviklingen af power-to-x i Danmark.

Altså den teknologi, hvor vi omdanner vedvarende energi til brint og derefter brinten til flydende brændstoffer, som f.eks. kan fyldes i tankene på vores fly.

“ Forklaringen er simpel. Jeg tror ikke på en fremtid, hvor mennesker holder op med at flyve. Hverken i Danmark eller i resten af verden

Tænk jer engang. Det blæser ude på Nordsøen. En vindmølle laver vinden om til el. Elektriciteten laves via elektrolyse om til brint. Og den brint tilsættes så noget kulstof, som f.eks. er taget ud af røgen på et kraftværk eller en produktionsvirksomhed et andet sted i Danmark. Og så har vi grønt flybrændstof.

Det lyder måske som science fiction, men det er faktisk bare science. Vi ved godt, hvordan vi gør det. Nu skal vi have det op i skala og ned i pris. Til det formål har vi lavet brede aftaler, der skal sikre gode rammevilkår for ptx. Vi har lyttet til branchen. Vi har nedsat en ptx-taskforce, som skal understøtte opbygningen af en ny dansk forsyningssektor for ptx, og vi har prioriteret 3 mia. kr. til støtte.

En grøn luftfart for alle

Fokus er i første omgang på Danmark. Men vi håber selvfølgelig, at teknologien ikke kun kommer til at gøre en forskel her i landet, men også i resten af verden. Vi har gjort det før. Danske vindmøller og dansk energieffektivitet har gjort os til et grønt foregangsland. Og ptx kan meget vel blive et nyt dansk klimaeventyr.

For blot et par dage siden indgik danske og amerikanske partnere en vigtig aftale, der skal accelerere udviklingen og produktionen af grøn brint. Aftalen kommer i slipstrømmen af den store amerikanske lovpakke – “Inflation Reduction Act” – der hævede ambitionsniveauet og støtten til blandt andet grøn brint markant.

Samtidig arbejdes der også i EU på at gøre europæisk luftfart grønnere. Europa-Kommissionen har med sin 'Fit for 55'-pakke fremsat en række forslag, der i øjeblikket forhandles. Flere forslag har potentiale til at give et stort bidrag til en grøn omstilling af luftfarten. Blandt andet foreslås et europæisk krav til iblanding af bæredygtige brændstoffer. Danmark går derfor ikke enegang. Vi går forrest.

Vores forslag til en grøn luftfart i Danmark betyder, at alle flyrejsende skal betale en passagerafgift på 13 kr. Beløbet er valgt, fordi det er det beløb, der er nødvendigt for at kunne finansiere en grøn omstilling af indenrigsluftfarten.

Da vi fremlagde forslaget, blev vi mødt med automatreaktionerne. En afgift på 13 kr. vil jo ikke forhindre nogen i at flyve. Hvorfor ikke sætte en afgift på 500 eller 1000 kr. pr. flyvning?

Forklaringen er simpel. Jeg tror ikke på en fremtid, hvor mennesker holder op med at flyve. Hverken i Danmark eller i resten af verden. Tværtimod tyder alt på, at der vil blive fløjet endnu mere i verden i fremtiden.

En grøn luftfart handler derfor ikke om at forbyde folk at flyve, men om at gøre det grønt at flyve. Og tænk, hvis Danmark kunne være med til det? Det er en stor og vidtrækkende vision, men det er ikke desto mindre, hvad vi har tænkt os at gøre.

For 110 år siden landede grev Ferdinand von Zeppelin med sit luftskib Hansa på Kløvermarken på Amager. Dengang var flyvning forbeholdt folk med monokler og en velforet tegnebog. Sådan skal det ikke være. Alle skal have mulighed for at flyve – og alle skal have mulighed for at flyve grønt.