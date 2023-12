“Vi kan og skal alle være en del af kampen mod ensomhed”

Alt for mange i Danmark føler sig ensomme, hvilket både rammer livskvaliteten, helbredet og den sociale sammenhængskraft. Og både virksomheder, civilsamfundet og politikere spiller en afgørende rolle, hvis vi vil løse problemet

Den 10. oktober i år markerede WHO den årlige World Mental Health Day 2023 med henblik på, at borgere og lokalsamfund samles omkring “Mental sundhed er en universel menneskeret” og sammen starter initiativer, som fremmer mental sundhed. I forlængelse heraf lancerer Espresso House den grønne Cuptogether-kop og ønsker sammen med Folkebevægelsen mod Ensomhed og foredragsholder Isabella Arendt at modvirke ensomhed og fremme dialog mellem mennesker med en kop kaffe.

Sociale relationer og fællesskaber er noget af det vigtigste for vores livskvalitet og velbefindende. Familie, venner og kolleger er med til at give vores liv mening og værdi, og vi har som mennesker et helt grundlæggende behov for at tilhøre et socialt fællesskab. Lykkeforskningen viser år efter år, at netop stærke relationer er afgørende for vores livskvalitet – faktisk vigtigere end et godt helbred eller pengepung. Af samme grund er det stærkt bekymrende, at alt for mange i Danmark i dag mangler sociale relationer og føler sig ensomme. Ifølge Sundhedsstyrelsen følte næsten 600.000 voksne i Danmark sig svært ensomme i 2021. Og 30.000 børn mellem 11 og 15 år føler sig ofte alene.

På tværs af aldersgrupper udgør ensomhed altså et markant problem, som ikke blot påvirker den mentale trivsel negativt, men også øger risikoen for en række sygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdom og demens. Ifølge WHO kan ensomhed endda påvirke helbredet lige så negativt som eksempelvis svær overvægt og fysisk inaktivitet. Sundhedsstyrelsen har regnet sig frem til, at der blandt personer, der ofte føler sig uønsket alene, årligt er næsten 450.000 ekstra kontakter til egen læge, der delvist eller udelukkende skyldes ensomhed.

Det svarer til mere end 1000 ekstra lægekontakter hver eneste dag. Ensomhed er med andre ord et folkesundhedsproblem, der er årsag til mistrivsel, sygdom og for tidlig død. Årligt koster ensomhed 7 mia. kr. i pleje, behandling og tabt produktion. Der er derfor et åbenlyst behov for, at vi som samfund adresserer denne enorme udfordring.

Der er heldigvis øget opmærksomhed på problemet fra politisk hold. Eksempelvis har regeringen i sit regeringsgrundlag betonet, at “et stigende antal børn og unge rammes af mistrivsel og ensomhed.” Og i juni måned blev Danmarks første nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed lanceret på Christiansborg. Bag strategi og handlingsplan står mere end 100 aktører, der er parate til at implementere mange af de 75 handlingsinitiativer i planen.

Meget kan gøres, men de fleste af initiativerne mangler finansiering, så det er overordentligt vigtigt, at det politiske fokus fastholdes, så finansieringen kommer i hus. Ved de netop overståede forhandlinger om SSA-reserven og forskningsreserven er der afsat midler til forskning og til en indsats for ældre. Det er ubetinget godt, men der er stadig lang vej op til en finansiering af initiativerne, hvor man f.eks. kunne se på den meget store gruppe af unge, der føler sig ensomme.

Cuptogether-initiativet

Det er dog ikke kun politisk, at vi kan gøre en reel forskel for mennesker, der oplever ensomhed. Politikerne skal sætte gode rammer og fastholde holde fokus på udfordringen, men varige relationer mellem mennesker kan kun skabes, hvor vi hver især tager ansvar, kigger op og ser de mennesker i øjnene, som færdes omkring os i hverdagen.

Private virksomheder inden for café- og restaurantbranchen kan spille en central rolle, idet de tit og ofte er de steder, hvor vi møder nye bekendtskaber, venner eller endda vores kommende kæreste eller ægtefælle. I Espresso House ønsker man derfor at gøre kaffebarerne til et sted, hvor man ikke blot kan nyde en god kop kaffe, men også har mulighed for at starte samtaler og stifte nye bekendtskaber, som potentielt kan udvikle sig til livslange relationer og venskaber.

For at bidrage til at nedbringe ensomhed i Danmark i forlængelse af WHO’s World Mental Health Day lancerer Espresso House således den grønne Cuptogether, som folk kan tilvælge, hvis de ønsker at tale med andre kaffedrikkende gæster i de forskellige kaffebarer.

Ensomhed bekæmpes i fællesskab

Tanken er, at det skal bidrage til at gøre det lettere og mere trygt at henvende sig til folk, som man ikke kender i forvejen, hvis man ønsker at have en samtale om stort eller småt eller eksempelvis er tilflytter og ikke kender nogen i byen endnu. Det kan også bidrage til, at mennesker med forskellig baggrund mødes på tværs af alder, køn, etnicitet og social baggrund m.v.

De, der vælger den grønne kop til, donerer samtidigt et økonomisk bidrag til Folkebevægelsen mod Ensomheds vigtige arbejde for at aftabuisere ensomhed og skabe opmærksomhed omkring det store samfunds- og folkesundhedsproblem, ensomhed er. Håbet er, at man med dette lille skridt kan bidrage til en større rejse i retning af at komme ensomheden til livs her til lands.

Forhåbentlig kan dette initiativ inspirere og sprede sig, så det ikke blot er de besøgende hos Espresso House, der vælger den grønne Cuptogether-kop til og dermed støtter et godt formål. Eksempelvis kan man som privatperson gøre meget. Mennesker, der gerne vil bruge nogle timer som besøgsven, som våger, så ingen dør alene, eller som gåven for mennesker med psykisk sygdom – alle kan vi bidrage til at reducere ensomhed i Danmark. Måske vil politikere også finde inspiration heri og med den fornødne finansiering af handlingsplanen mod ensomhed kaste sig ind i kampen.

Der er også gode eksempler fra udlandet, som den danske handlingsplan til bekæmpelse af ensomhed peger på, bl.a. oprettelsen af “Chatty cafés” i Storbritannien, hvor man kan signalere, at man er åben for samtaler med fremmede, hvis man sætter sig ved et bord med et chatty café-mærke.

Ribbon-projektet i England

Ligeledes er det målrettede initiativer som Mum Ribbon Movement i England, der er med til at gøre en forskel. Princippet bag det engelske Mum Ribbon Movement er simpelt, men vigtig og inspirerende – mødre, der føler overskud hertil, binder sløjfer på deres tasker eller barnevogne for at indikere til andre mødre, at de meget gerne giver eller modtager hjælp. Det kan være praktisk hjælp, et kram eller en snak, hvis man eksempelvis føler sig alene.

Sløjfen fungerer som en solidaritetsmarkør og bevægelsen har spredt sig gennem landet, hvor tusindvis af mødre har deltaget og vist, at de er åbne over for at hjælpe eller få hjælp. Det er med inspiration fra ildsjæle bag initiativer som Mum Ribbon Movement, at Cuptogether er født.

Brug for initiativer mod ensomhed

Der er mere end nogensinde brug for, at vi tager initiativer mod ensomhed. Alt for mange mennesker i Danmark oplever ensomhed. Ensomhed er til stor skade for de berørtes livskvalitet og helbred samt den sociale sammenhængskraft i vores samfund.

Med den grønne Cuptogether-kop giver Espresso House gode rammer for at møde mennesker og skabe nye relationer på kryds og tværs. Samtidigt er det en åben invitation til vores politikere, andre virksomheder og organisationer: Skal vi drikke en kop kaffe og bekæmpe ensomhed sammen?