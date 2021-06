Debat | Dekaner og direktør fra AU: Her er tre gode råd til, hvordan vi udvikler et stærkt digitalt Danmark

Samarbejde, kvantespring i viden og talent på tværs skal bidrage til at udvikle et stærkt digitalt Danmark

Ambitionerne er store i regeringens Digitaliseringspartnerskab.

Partnerskabet skal bringe Danmark og danske virksomheder ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden. Det er en stor opgave, hvor alle gode kræfter er nødvendige.

Derfor vil vi gerne bidrage med vores erfaringer med at skabe et digitalt miljø af høj klasse. Til det formål har vi samlet input fra nogle af Europas stærkeste faglige digitale miljøer, mest succesfulde iværksættere og et udbytterigt økosystem og destilleret dem til tre gode råd.

1. Sammen er vi stærke

Danmark er et lille land, men vi er dygtige til at arbejde sammen. Den styrke skal vi bygge videre på. I Østjylland har vi en digital styrkeposition, fordi mange parter gør en indsats. Miljøet omfatter ikke bare store og små virksomheder og vidensinstitutioner som selve universitetet, men også udviklingsmiljøer som Incuba og organisationer som Digitallead har en stærk tilstedeværelse i Aarhus.

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at det nationale center for forskning i digitale teknologier, Direc, har base i Aarhus. Direc er et partnerskab mellem syv danske universiteter og Alexandra Instituttet og har Innovationsfonden som hovedinvestor. En af Direcs opgaver er at støtte forskningsbaseret innovation, så ny viden bliver til nye løsninger i det offentlige og forretning i det private.

Et exceptionelt eksempel er it-virksomheden Humio, der netop er solgt for 2,4 mia. kr. til den amerikanske it-virksomhed Crowdstrike, der beskæftiger sig med cybersikkerhed. Humio er vokset ud af det aarhusianske digitale miljø, og ved salget til Crowdstrike gav adm. direktør Geeta Schmidt denne karakteristik af økosystemet:

“Jeg har altid sagt, at i forhold til de fantastiske teknologivirksomheder, der kommer fra Aarhus, er Aarhus egentlig Silicon Valley af Danmark, og det skal man være stolt af.” Silicon Valley har sin styrke fra de mange forskellige aktører, der er placeret tæt sammen. De miljøer findes også i Danmark, og første råd er at bygge videre på dem.

2. Akademiske spring

Et stærkt økosystem er bygget på stærk faglig viden. På Aarhus Universitet er det oplagt at kigge i retning af Institut for Datalogi, der i QS World University Ranking netop er blevet udnævnt som det stærkeste i landet. Københavns Universitet følger lige efter, og i det hele taget har Danmark et langt højere akademisk niveau inden for computer science, end hvad vores størrelse tilsiger.

Miljøet blandt humanisterne på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab er blandt de stærkeste i Europa, det tiltrækker gæsteforskere og ph.d.-studerende fra hele verden og udvikler løsninger til virksomheder og offentlige institutioner. Det samme gør sig gældende for Cognitive Science, hvor fokus er på processer i hjernen og menneskelig adfærd, der kan omsættes til design af informationsteknologi og brugervenlig teknologi.

Karakteristisk for alle miljøer er, at de alle nyder godt af it-vest-samarbejdet, hvor Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet sammen udbyder en række forskellige it-uddannelser. Her er målet at være på forkant med it-udviklingen, skabe nyskabende samarbejder, så udbuddet af kompetencer inden for digital udvikling og innovation i samfundet svarer til efterspørgslen.

Som teknisk direktør for Humio Kresten Krab Thorup ved en tidligere lejlighed har understreget, er forskning og nye indsigter afgørende for digitale virksomheder: “Vi har brug for den akademiske verden, vi har brug for de store kvantespring. Ikke kun inden for min lille virkelighed. Det gælder inden for alle områder. Og de kvantespring kommer ofte fra universiteterne.”

3. Talenter på tværs

Der skal mange forskellige kompetencer til i et digitalt foregangsland. Der er brug for såvel den klassiske it-viden som tværfaglig forståelse. Der skal være stærke fagfolk med indsigt i både programmering, forretning og menneskelig adfærd, og der skal være adgang til den nyeste viden inden for både programmering og det gode samspil mellem mennesker og teknologi.

På Aarhus Universitet ser vi de skarpe kandidater som vores største bidrag til samfundet, og de er også det store trækplaster for de etablerede og store it-virksomheder, der har slået sig ned her for netop at være tæt på it-miljøet og sikre sig adgang til den eftertragtede arbejdskraft.

Det er for eksempel Google, Vmware og Uber. Det var vores tre gode råd til regeringens digitaliseringspartnerskab: Samarbejde, kvantespring i viden og talent på tværs.