Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Vi risikerer en corona-generation af arbejdsløse, hvis ikke vi sikrer, at nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet​​​​​​​​​​​​​​​

I løbet af de næste par måneder kommer over 80.000 nyuddannede, heraf ca. 23.000 dimittender fra de danske universiteter, ud til et arbejdsmarked i knæ. I forvejen oplever mange dimittender, at det...