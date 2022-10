Debat | Venstre: Skattelettelse skal få flere til at gå fra deltid til fuldtid – potentialet er enormt

I Børsen kunne man læse, at mere end 100.000 arbejder deltid i det offentlige. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i en ny analyse kortlagt antallet af deltidsansatte blandt sygeplejersker, pædagoger, sosu-hjælpere og sosu-assistenter i den offentlige sektor.

Resultatet er slående. Det er kun 26 pct. af sosu-hjælperne og 40 pct. af sosu-assistenter, der arbejder fuldtid. Blandt pædagogerne er det 48 pct., der arbejder fuldtid og for sygeplejerskerne er det 57 pct.

“ Vi har en klar ambition om, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, så vi kan finansiere den grønne omstilling og fremtidens velfærd

Det er en stor udfordring i en tid med markant mangel på arbejdskraft. Venstre ønsker at gøre det mere attraktivt for dem, der er i deltidsbeskæftigelse at gå på fuldtid. I august præsenterede vi et udspil “Det skal kunne betale sig at arbejde”, som vil gøre det mere attraktivt at arbejde, og som netop har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid.

Vi foreslår blandt andet en skattelettelse til personer i fuldtidsbeskæftigelse. Konkret vil en sygeplejerske, der går fra deltid til fuldtid, kunne få i størrelsesordenen af 3000 kr. om året i skattelettelse, og for en familie, hvor begge forældre er i fuldtidsbeskæftigelse, vil det svare til 6000 kr. om året.

Hvis man ønsker at arbejde deltid, skal der være gode muligheder for det. Omvendt skal det også være sådan, at der er stærke incitamenter til at bidrage med flere timer, hvis man kan og vil.

I Venstre har vi en klar ambition om, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, så vi kan finansiere den grønne omstilling og fremtidens velfærd.

Derfor foreslår vi konkret, at minimum 80 pct. af nyopslåede stillinger i det offentlige skal være fuldtidsansættelser. Vi mener samtidig, at der skal være en ret til fuldtid for deltidsansatte på de store velfærdsområder i alle landets kommuner. Det fungerer i regionerne i dag, og derfor skal vi brede det ud over hele landet.

Venstre vil med vores forslag, at det bedre kan betale sig at arbejde for flere mennesker i den offentlige sektor. Det er medarbejdere, vi ikke kan undvære, hvis vi skal holde velfærden på et niveau, som vi kender i dag.