Kommentar | Louise Aggerstrøm Hansen: Denne metode vil jeg anbefale, når du skal skære ned på dit forbrug

Priserne stiger med den højeste fart i årtier, og vores købekraft dykker med rekordfart. Derfor er der ikke noget at sige til, at mange danskere nu er i en situation, hvor de er nødt til at skrue ned for forbruget for at få privatøkonomien til at hænge sammen. Hvordan gør man så det bedst?

Det er ekstremt individuelt og afhænger både af dine omstændigheder – har du et gasfyr? Er du studerende? Har du variabelt forrentede lån? etc. – og hvordan din økonomi ser ud i øvrigt – hvor stor er din buffer, og hvor langt rækker den, hvis overhovedet?

Mit bedste generelle råd er derfor, at du a) skal danne dig et komplet overblik over dit forbrug, og b) du skal finde ud af med dig selv og din familie, hvad der rent faktisk er vigtigst for jeres livskvalitet. Uden et overblik over hvordan du rent faktisk bruger dine penge, og uden et klart billede af dine prioriteringer, risikerer du at skære ned de forkerte steder.





Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om man bør skære i sit ferieforbrug frem for sit kødforbrug. For nogle er tiden på gamercomputeren langt vigtigere end at få nyt tøj – det kan kun den enkelte afgøre.

Det vigtige er, at man i den nuværende situation træffer bevidste valg.

Det burde i sagens natur altid være ens tilgang til, hvordan man bruger sine penge, men det er bare nemmere at bruge penge uden den store tanke bag, når der er overskud på kontoen, end når der skal skæres.

Bevidste valg er bare nemmere at træffe, hvis man rent faktisk ved, hvor pengene går hen. Det kan være, dit fitness-abonnement er afgørende for din livskvalitet. I så fald se, om du ikke kan skære et andet sted.

Men er dit fitness-abonnement et, som du aldrig bruger og måske endda helt havde glemt, at du betaler til, jamen så er det der, du skal skære, før du gør det et sted, der rent faktisk betyder noget for dig.

Og selvom det måske virker banalt, så er det langtfra unormalt, at folk har både små og store udgifter, som de enten ikke kender til eller ikke bemærker.

Stort fald i reallønnen

Tilsvarende når du ser på dit elforbrug. Det er virkelig åndssvagt at begrænse sig selv i, hvor meget fjernsyn man ser, for at spare på elregningen, hvis du kunne reducere dit forbrug lige så meget ved at slukke på kontakten på de ting, der står på standby derhjemme.

Men det kræver også et overblik over, hvad der rent faktisk bruger strøm derhjemme – noget, der kan være overraskende svært, for det udspecificeres ikke på din elregning. Når man skal spare, gælder det om at starte med de lavest hængende frugter. Der, hvor det gør mindst ondt at undvære. Realiteten lige nu er desværre, at det i mange familier ikke kun er de lavt hængende frugter, der bliver plukket for tiden.

Med det største fald i reallønnen siden 1950’erne er der ikke noget at sige til, at mange har skåret til de steder, hvor det var forholdsvist nemt, og nu er gået videre til de steder, der koster på livskvaliteten.