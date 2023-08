Debat | Vi bør ikke stræbe efter at søsætte initiativer kun målrettet lgbti+

Der er stadig et behov for, at vi arbejder aktivt med at favne vores medmennesker på arbejdspladserne

Vi bør alle være fuldstændigt ligeglade med, hvilke overbevisninger vores medarbejdere og kollegaer lever efter, og hvad der beriger deres liv allermest.

Det burde derfor heller ikke være nødvendigt med særskilt fokus på lgbti+ og markering af Pride i Danmark.

Desværre må vi konstatere, at det alligevel er nødvendigt. Copenhagen Prides hjemmeside blev i forbindelse med dette års Pride Week udsat for angreb mere end 200 gange med det resultat, at siden gik ned.

En rapport fra BCG fra 2023 viser, at størstedelen af lgbti+ personer oplever diskrimination på deres arbejdspladser. Ifølge undersøgelsen har 75 pct. af undersøgelsens lgbti+ respondenter været udsat for eller været vidne til verbal diskrimination inden for de seneste to år.

En ny agenda

Disse eksempler illustrerer tydeligt, at der stadig er et behov for, at vi arbejder aktivt med, hvad det egentlig vil sige at favne vores medmennesker i samfundet og på arbejdspladserne.

Det er ikke en let opgave. Samme undersøgelse viser eksempelvis også, at lgbti+ personer frygter, at initiativer for at fremme forståelse i stedet fremmer modstand og får karakter af positiv særbehandling. Så hvordan lykkes vi?

Vi bør ikke stræbe efter at søsætte initiativer kun målrettet lgbti+. Vi har som virksomhed et ansvar for at skabe en kultur, hvor diskrimination af et andet menneske ikke accepteres. Det skal være naturligt at gå på arbejde som lige præcis det menneske, du er og har lyst til at være.

I Visma Dataløn og Proløn har vi netop en “menneskeagenda”, da vi mener, at dét er grundpillen til at skabe mest mulig trivsel, innovation og vækst. Ingen skal hos os frygte at blive ekskluderet fra fællesskaber, ansvar og opgaver grundet sit køn, seksualitet – eller noget andet for den sags skyld.

Du skal hos os kunne være den, du er. Du skal kunne se ud, som du vil, og udtrykke dig på den måde, du ønsker. Vi arbejder eksempelvis ikke under en dresscode og kommer heller ikke til det.

Er alt bare happy-go-lucky hos os? Det vil være naivt at tro. Vi kan altid blive bedre. Det kan vi alle. Ingen kan eksempelvis påstå, at de ikke er biased. Heller ikke mig. Bias handler ofte om uvidenhed og mangel på indsigt.

Derfor bør vi alle se indad og sætte spørgsmålstegn ved egne fordomme og antagelser og overveje, hvordan vi kommer dem til livs. Vi har som mennesker en naturlig præference for at fremhæve nogen, der minder om os selv – for det er jo det, vi kender bedst til. Det forsøger vi hos os gang på gang at udfordre hinanden på, eksempelvis når vi rekrutterer, så vores kommende kolleger er et “Cultural Add” frem for “Cultural Fit”.

Det tager tid at ændre på overbevisninger i et samfund og i en virksomhed. Det stiller krav til os alle og kræver et ledelsesmæssigt fokus at lave om på de iboende perceptioner, så vi kan drage nytte af, hvordan forskellighed kan berige vores virksomhed og relationer til hinanden.

Paradigmeskifte på vej?

Jeg tror på et paradigmeskifte, når de yngre generationer indtræder på det danske arbejdsmarked. Da jeg var barn, anede jeg ikke, hvad ciskønnet betød, eller hvad en regnbuefamilie var.

Det har mine børn helt styr på – og heldigvis for det! Vores familiekonstruktioner og vores børns og unges verdensbillede er langt mere nuancerede. Det stiller allerede nu krav til større forståelse og rummelighed i vores samfund og virksomheder, og disse krav og forventninger vil kun intensiveres.

Det vil være min påstand, at de virksomheder, der ikke formår at tilpasse sig og omfavne forskellighed og det hele menneske – uagtet hvordan det hele menneske er, får problemer med at tiltrække de dygtigste medarbejdere, og på sigt risikerer de at miste den mangfoldighed, der sikrer vækst.

Virksomhedens ansvar

Når en virksomhed deltager aktivt i Pride Week og ændrer logo til regnbuefarver, handler det ikke (kun) om employer branding og om at være en del af en trend.

Det handler om, at vi som virksomheder påtager os et ansvar for at sikre, at alle mennesker føler sig velkomne til at være dem, de har lyst til at være – også på arbejde. Derfor er Pride en nødvendighed. For nu. Mit ønske er, at lgbti+ bliver så naturlig en del af samfundet og arbejdslivet, at vi ikke behøver særskilt fokus. Det handler om hele mennesker. Punktum.

Glædelig Pride til alle – hvor ville jeg dog ønske, at den ikke var nødvendig som andet end en festlig fejring af forskellighed i os mennesker.