Debat | Øget diversitet giver virksomhederne en forlomme i køen til mere arbejdskraft

Andelen af kvinder i topledelse i dansk erhvervsliv er alt for lav. I den private sektor er kun 23 pct. af mellemlederne kvinder, mens tallet er 15 pct. på direktionsniveau. Desværre er der en tendens til at skyde virksomhederne i skoene, at de få kvinder i ledelse ene og alene er deres ansvar. Det er for firkantet.

Årsagerne er derimod mange og forskelligartede. Det handler om kønnede uddannelsesvalg, der afspejler sig i et kønsopdelt arbejdsmarked, som igen reproducerer de kønnede uddannelsesvalg. Det handler om kønsroller og -opfattelser.

“ De nye generationer, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, har et fundamentalt anderledes syn på, og opfattelse af, arbejdslivet

Virksomhederne har absolut ingen interesse i, at kun den ene halvdel af talentpoolen kommer i spil til deres ledelsesposter. Derfor arbejder rigtig mange virksomheder målrettet på at hæve kønsdiversiteten i deres ledelseslag. Og det giver pote, fordi de nye generationer, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, har et fundamentalt anderledes syn på, og opfattelse af, arbejdslivet.

De unge generationer abonnerer ikke på det traditionelle arbejdslivs trivialiteter. De gider ikke fastlåste kønsnormer og karriereskabeloner. De jagter ikke hovedløst fine titler og stor prestige. De ønsker derimod balance mellem arbejds- og familieliv. De ønsker mening i jobbet og udstrakt fleksibilitet. Og de anser ligeløn og lige karrieremuligheder uanset køn, alder eller etnicitet for en selvfølge.

De nye generationer af kvinder stiller ganske enkelt flere og anderledes krav, end vores generation gjorde. De ved, hvad de vil. De er kompromisløse og gider ikke “spilde” deres arbejdsliv i “håbløst forældede” organisationer.

Måske er det derfor, at vi oplever, at virksomheder, der ikke bare hylder kønsdiversitet, men som gør, hvad de siger, og siger, hvad de gør, opnår en forlomme i kampen om de kloge hoveder og dygtige hænder.

En forlomme, der er guld værd i den nuværende situation, hvor virksomheder på tværs af brancher, sektorer og kommunegrænser desperat jagter arbejdskraft.