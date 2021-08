Allerede i løbet af dette år skal pensionsselskaber og andre finansielle selskaber øge niveauet for ESG-information

Fra mange sider er der ønske om at øge ESG-indsatsen i pensionsselskaberne for at fremme bæredygtige investeringer. Det gælder pensionsopsparerne selv og politikere, blandt andet formuleret i EU's ...