Fleksibel fordeling af arbejdstid er en blivende effekt af pandemien. Uden nytænkning kan det give problemer

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Politikerne har vedtaget at lempe C19-restriktionerne, og vi er med vaccinen godt på vej tilbage efter pandemien. Virksomhederne skal til at agere i et post-coronalandskab, hvor meget er forandret....