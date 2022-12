Debat | De fleste har kun været en del af opturen – nu skal der tænkes langt mere over deres investeringer

Under coronakrisen var investeringslysten blandt danskere højere end nogensinde før. Masser af nye investorer strømmede til fra alle aldersgrupper og har kun erfaring med opture.

De sidste par årtier har danskere med formue faktisk været så forkælede, at de kunne se høje afkast på næsten hvad som helst, de investerede i.

“ De kommende år bliver vi nødt til at tænke os lidt mere om, når vi placerer pengene

De kunne smide pengene i en bolig – eller ét værdipapir, der passivt følger verdensindekset for aktier – måske krydret med en pose blandede obligationer – og derefter se solide afkast i nærheden af 10 pct. år efter år.

Det var en luksus, som man ikke kan blive ved med at tage for givet. I år har investorerne fået et rap over nallerne, for stort set alle aktivklasser er i modvind.

De kommende år bliver vi nødt til at tænke os lidt mere om, når vi placerer pengene. Der kan komme recession, og vi skal sænke forventningerne i en årrække, som Rådet for Afkastforventninger også har meddelt.

Dagene med ultralave renter og lav inflation er sat på hold.

Gennemsnitsprisen på aktier i verdensindekset sammenholdt med virksomhedernes årlige indtægter har været usædvanligt høj de seneste år. Sidste år var den på det næsthøjeste niveau i 70 år.

Spred dine risici

Siden inflationen har du sikkert hørt flere eksperter tale om, at der ikke er noget sted at flygte hen. Men nu har der været store fald på tværs af markeder – og jo, de kan falde yderligere, men sandsynligheden bliver mindre og mindre.

Tommelfingerreglerne er at sprede sine risici på flere områder, f.eks. aktieindeks, bolig, ja selv obligationer er attraktive efter kursfald nu – og alternative investeringer som guld og kunst er værd at tage med i overvejelserne.

Det er sundt at lære lidt om, hvordan man passer på sine penge. Så måske er modvinden på markedet, det, der skal til, for at de mange danskere, der er begyndt at investere for nyligt, får motivationen og de nødvendige hår på brystet, som de skal bruge for at holde fast ved den gode vane, som investering er.