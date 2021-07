De såkaldte NFT'er er ved at transformere markedet, og som virksomhed gør du klogt i at følge med udviklingen

Hvis man tror, at NFT, der står for non-fungible-token, blot er en hypet investeringsboble, så kan man godt tro om igen. For det har potentialet til fundamentalt at ændre måden, vi handler og ejer ...