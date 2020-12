Kronik: Mod er en muskel, der skal trænes

I usikre tider kan frygten for at fejle ofte spænde ben for at træffe afgørende beslutninger og byde forandringer velkomne. Men i sårbarheden og modet til at erkende, at du som leder ikke altid har svarene selv, ligger et stort potentiale

Opinion Eksklusivt for kunder