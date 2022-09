Debat | Investor: Med et trylleslag har regeringen nu bestemt, at vi skal være bank for vores el- og gaskunder

Vi er i Kjøller de glade medejere af et energiselskab, Velkommen A/S, med knap 100.000 kunder – som nu skal være en bank, hvis det står til regeringen.

Telefonerne er begyndt at ringe, og vores kunder stiller allerede spørgsmål, vi ikke kan svare på. Vi har ikke har fået yderligere information end det, vi har kunnet læse i medierne, men kundeservice har aldrig løbet hurtigere. Tak for kaffe, Mette.

Ud fra hvad der er blevet sagt, kan vi konkludere, at vi nu skal indføre prisloft og afdragsordning på regeringens vegne.

Det føles som om Mette Frederiksen står på sidelinjen og råber “Den klarer I lige folkens!” Med et trylleslag skal vi nu være bank for vores el- og gaskunder.

Der er lagt op til, at det er os, der skal implementere systemer, arbejdsgange, administrere og rådgive kunder, give kredit og derefter søge refundering hos staten. Derefter kommer der en periode på fem år, hvor vi skal administrere afdragsordninger.

Der var ingen af os, der vågnede i morges og troede, at vi senere på dagen skulle være en udlånsbank. Har vi lyst det? Nej. Men som med alt i livet så får vi det selvfølgelig løst, selvom det bliver dyrt og kræver, at vi skal ansætte mange nye folk på kort tid.

Det er også i vores interesse, at vores kunder holdes skadefri og får en smooth oplevelse, når de begynder at kontakte os.

Gældsætter forbrugere

En solstråle, der skinner igennem skyerne er, at regeringen i det mindste anerkender, at de ikke selv kan administrere det og har lagt det over til det private erhvervsliv. Det er vel en slags fremskridt.

Vi kan bare krydse fingre for, at regeringen i det mindste kan administrere refunderinger til tiden, så vi ikke også skal agere statens kassekredit. Men der er et alternativ.

Regeringen kunne sænke moms og afgifter på energi, frem for at give aben videre til alle mulige andre og diktere komplicerede løsninger, der ultimativt ikke løser problemet, men til gengæld flår og gældsætter forbrugerne.

Men det er jo ikke regeringens modus operandi.