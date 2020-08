Coronakrisen har ændret forbrugernes vaner og prioriteter. Virksomheder skal lære kunderne at kende på ny​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Du har ændret dig. Dine kunder har ændret sig. Selv dine konkurrenter har ændret sig. Det er tid til at finde af hvem dine mest værdifulde kunder er i en post-coronatid, og hvad du kan gøre for at ...