Kronik: Transfervinduet for nye vaner er pivåbent – lidt endnu

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Vi har nu mere end to måneders erfaring med isolerede arbejdsformer og nye mødetyper. Genåbningen af samfundet er godt i gang, og mange ser frem til at få det gamle, velkendte liv retur. Men er det egentlig værd at falde tilbage i?

Foråret 2020 var på mange måder foråret, der smuldrede mellem hænderne på os. Der var mange, der mistede noget, som de aldrig får igen. Forsømte studentertider, knuste drømme, virksomheder i knæ. H...