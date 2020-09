Kronik: Hvordan værdisætter vi nærvær og nysgerrighed?

Coronaepidemien har tvunget os til at reflektere over ting, som vi længe har taget for givet. Vi har måttet revurdere, hvordan vi skaber værdi i vores interaktioner, relationer og leverancer. Det skal vi holde fast i, når efterårets travlhed rammer os​​​​

