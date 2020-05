Kronik: Giv den tavse viden taletid

Vi ved alle sammen, at viden er en vigtig ressource. Hjælp til mere eller bedre videndeling står højt på mange organisationers ønskeliste, når de skal optimere både samarbejde og forretning. Men i jagten på at forbedre det, der åbenlyst trænger, risikerer vi sommetider at overse et helt særligt hjørne af viden; nemlig den tavse viden

Videndeling er både vigtig og svær. Mange af os har lært en lektie i den seneste tid og gjort os erfaringer med vanskelig videndeling i den virtuelle virkelighed. Videndeling af høj kvalitet kræver...