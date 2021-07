Kronik: Død over hjemmekontoret?

Vi lykkedes overraskende godt med hjemmearbejde under nedlukningen. Og hvis ikke I allerede har haft snakken, bliver din HR-ansvarlige og økonomichef sikkert snart enige om at forlænge muligheden for at arbejde på distancen. Men ved du egentlig, hvad dine medarbejdere helst vil?

Opinion Eksklusivt for kunder