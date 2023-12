“AI er en topprioritet i andre lande – hvad venter vi på i Danmark?”

Der er et kritisk behov for, at teknologi kommer højere op på den politiske agenda i Danmark. Vores evne til at udvikle og omstille os til teknologiske løsninger, der bliver kritiske for fremtidens energiproduktion, sundhed, klima, fødevareproduktion og ikke mindst sikkerhed, bliver i stigende grad afgørende for vores økonomi og velfærd.

Den sammenhæng har verdens supermagter og mange lande omkring os for længst erkendt. Her er regeringsledelserne i fuld gang med at udvikle og eksekvere på nationale teknologistrategier. I Danmark rangerer digitalisering, videnskab og teknologi imidlertid fortsat i bunden af det politiske hierarki. Det risikerer at sende os dybt bagud i den tiltagende globale konkurrence om udvikling af teknologiske løsninger til stor skade for Danmarks økonomi.

Det nyligt afholdte globale topmøde i England om kunstig intelligens er symptomatisk for den udvikling. Her mødtes regeringsrepræsentanter fra 28 nationer i Bletchley Park den 1.-2. november med ledelsestoppen fra verdens førende it-virksomheder for at diskutere spilleregler for udvikling og anvendelse af AI-baserede løsninger. Mange mindre nationer som Irland og Holland deltog i mødet, men Danmark var ikke inviteret. Vi måtte se os repræsenteret ved EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Selv stillede værtslandet med premierminister Rishi Sunak samt hans nyudpegede teknologiminister Michelle Donelan. USA stillede med vicepræsident Kamala Harris. Kina med viceminister for videnskab og teknologi, Wu Zhaohui. Også FN’s generalsekretær, António Guterres, deltog.

Teknologi som kernepolitik

Topmødet var et vidnesbyrd om, at teknologi i mange lande har sneget sig helt op i toppen af regeringskontorerne.

For Storbritanniens premierminister Rishi Sunak var topmødet en platform for at annoncere, at AI er en strategisk teknologi, som Storbritannien fremover vil satse benhårdt på.

Men Storbritanniens teknologifokus stopper langt fra der. Rishi Sunak har længe bygget op til en større britisk teknologistrategi i form af det såkaldte UK Science and Technology Framework. I strategien udpeges fem kritiske teknologier, som Storbritannien vil satse på fremadrettet: AI, bioteknologi, telekommunikation, halvledere og kvanteteknologi.

Sunak betegner strategien, som et “anker for regeringens fremadrettede politik, som den skal holdes ansvarlig over for.” For at sikre det har han i marts 2023 udpeget en teknologiminister i form af Michelle Donelan, der leder det nye britiske ministerium for videnskab, innovation og teknologi.

Global positioneringskamp

Rishi Sunaks usminkede forsøg på at tage førerskab på fremtidens AI-udvikling er et tegn på, at teknologikonkurrencen i dag rækker langt ud over stormagtsrivalisering. En velovervejet og ambitiøs teknologistrategi er blevet en nations license to operate i en global økonomi, der er stadig mere afhængig af teknologiske løsninger på globale samfundsudfordringer.

Tilstedeværelsen af Kamala Harris og Wu Zhaohui på AI-topmødet vidner om, at Sunak har tirret stormagterne med sine tech-ambitioner. Begge stormagter har nemlig i lang tid prioriteret AI – på linje med en række øvrige teknologier, som kvanteteknologi, grøn energi, rumteknologi og biotechcentralt i målrettede strategier med fokus på at øge sikkerhed, økonomi og konkurrenceevne.

Tilsvarende politisk prioriterede, strategiske satsninger på teknologi er ved at dukke op i mange af de øvrige nationer, der deltog i Rishi Sunaks AI-topmøde.

Kritiske teknologier

Danske politikere bør – ligesom deres kolleger i udlandet – nu sætte teknologi højere på dagsordenen og bidrage til at udbygge danske styrker i fremtidens skærpede, globale teknologikonkurrence. I Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV’s projekt “Guide til et resilient Danmark”, har vi taget første skridt til en målrettet, dansk teknologistrategi.

Vi har identificeret 12 teknologifelter, hvor vi vurderer, Danmark har de bedste forudsætninger for at udvikle og eksportere løsninger til resten af verden. Nu er det vigtigt, at politikerne kommer ind i kampen og bidrager med en langsigtet strategi, som understøtter forskning, udvikling, implementering og eksport inden for disse teknologifelter.

ATV hjælper gerne med drejebogen, og ellers er der god inspiration at hente i Rishi Sunaks og Michelle Donelans opbygning og organisering af en britisk teknologistrategi.